Caro Quintero: juez fija plazo para decidir si enfrentará pena de muerte

El juez instructor del caso del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero instó a sus abogados y a la Fiscalía en Nueva York a que aceleren las discusiones sobre si la pena de muerte es aplicable al denominado "narco de narcos".



Tras confirmar la designación de Elizabeth Macedonio como abogada de oficio especializada en pena de muerte para la defensa de Caro Quintero, el juez Frederic Block concedió otros "90 días", hasta el 25 de junio próximo, para avanzar las discusiones sobre si le puede aplicar la pena de muerte al fundador del extinto Cártel de Guadalajara, precursor del actual Cártel de Sinaloa.



Considerado por Estados Unidos como uno de los "jefes de cártel más malvados del mundo", Caro Quintero, de 72 años, es acusado de organización criminal continuada, un paraguas legal que abarca diez delitos entre ellos, conspiración de asesinato por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique "Kiki" Camarena.



Asimismo, es acusado de dos cargos de conspiración para la distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas.



Macedonio precisó que solo la primera acusación conllevaría la pena de muerte.



No obstante, es el Departamento de Justicia del gobierno del republicano Donald Trump el que determinará si autoriza la pena capital en su caso. Después, un jurado tendrá que determinar su culpabilidad y si puede recibir dicha sentencia.



Alias "RCQ", "El Canoso" o "El Crespo", fue uno de los 29 supuestos narcotraficantes que México entregó a Estados Unidos a finales de febrero en medio de la política agresiva de aranceles de Trump.



El debate surgió al no haber sido objeto de un acuerdo de extradición, en el que normalmente el país de origen determina los cargos por los que puede ser juzgado y también excluye la pena capital si ese castigo no se aplica allí.



Los fiscales también deben determinar si Caro Quintero, quien usualmente portaba una pistola Colt 38 con un diamante incrustado en la empuñadura y la mención "R-1" grabada en oro, tiene fondos para pagar una defensa privada o si "califica" para abogados de oficio "a costa del contribuyente" estadounidense, apremió el juez.



De momento está representado por abogados de oficio.



Junto a él compareció también su sobrino Ismael Quintero Arellanes, alias "El Fierro".



Una treintena de agentes de la DEA comparecieron este miércoles. Caro Quintero llegó al tribunal sin esposas, pero vestido con uniforme penitenciario verde y una camiseta naranja.



Caro Quintero y sus socios son considerados por la Fiscalía neoyorquina como los "pioneros de la industria mexicana del narcotráfico".