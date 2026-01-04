Cárcel donde está Maduro: el “infierno en la tierra” que ha encerrado a Noriega y “El Chapo”

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, la atención internacional se trasladó al lugar donde ha sido recluido en Estados Unidos: una cárcel de máxima seguridad que carga con un historial marcado por nombres que han definido capítulos oscuros de la política, el narcotráfico y el terrorismo global.

Maduro ha sido trasladado a un centro penitenciario utilizado históricamente para recluir a objetivos de alto valor, considerados de extrema peligrosidad o con alto impacto político. El nombre de esta prisión vuelve a sonar por su larga lista de internos célebres (ver video adjunto de Telenoticias).

Este centro de detención es conocido por sus estrictas condiciones de seguridad, vigilancia permanente y régimen severo, lo que le ha valido calificativos como “el infierno en la tierra” por parte de exreclusos y organizaciones de derechos humanos.

A lo largo de los años, ha sido utilizado para encerrar a figuras que representaban una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos o el orden internacional.



Entre los nombres más emblemáticos que han pasado por esta cárcel figura el general Manuel Antonio Noriega, exdictador de Panamá, capturado durante la invasión estadounidense de 1989. Noriega permaneció recluido tras ser acusado de narcotráfico y lavado de dinero, convirtiéndose en uno de los primeros exjefes de Estado en enfrentar un proceso judicial de ese calibre en territorio estadounidense.



También estuvo detenido Saddam Hussein, expresidente de Irak, luego de ser capturado en 2003 tras la invasión liderada por Estados Unidos. Su encarcelamiento marcó un hito histórico en la llamada “guerra contra el terrorismo” y simbolizó la caída de uno de los regímenes más temidos de Medio Oriente.



En años más recientes, el centro penitenciario ha albergado a figuras del crimen organizado como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Su reclusión bajo condiciones extremas buscó impedir fugas como las que protagonizó en cárceles mexicanas.



La lista también incluye a terroristas internacionales vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, así como a líderes criminales acusados de delitos transnacionales, narcotráfico, terrorismo y conspiraciones contra Estados Unidos.



La reclusión de Nicolás Maduro en este penal lo coloca en la misma categoría histórica que otros exmandatarios y criminales de alto perfil, reforzando el impacto simbólico y político del caso.





Mientras persiste el silencio oficial sobre su situación legal, el nombre de la cárcel vuelve a resonar como escenario clave en algunos de los episodios más trascendentales de la geopolítica contemporánea.



