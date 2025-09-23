Cárcel convertida en campo de batalla: 14 muertos y 13 fugados en Ecuador

Un enfrentamiento con armas y artefactos explosivos entre bandas dentro de una prisión en el suroeste de Ecuador provocó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario, informó el lunes la policía.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operaciones de grupos del narcotráfico, que en su lucha por controlar este lucrativo negocio han protagonizado enfrentamientos en los que, desde 2021, han muerto cerca de 500 reclusos.

La pelea en la cárcel de la localidad de Machala causó además "14 heridos". Durante el altercado, un número indeterminado de presos aprovechó para fugarse dijo al canal Ecuavisa un policía con el rostro cubierto, quien luego fue identificado por la institución como el coronel William Calle, comandante de la zona.

Las autoridades recapturaron hasta el momento a 13 fugitivos.

En videos difundidos por la Policía se observa cómo uniformados fuertemente armados ingresan en la prisión en medio de detonaciones.

"Soy policía", se escucha que gritan desde el interior de una celda cuando aparece un grupo de agentes y una voz suplica que "no dispare por favor".

Calle aseguró que las autoridades ya retomaron el control de la cárcel de Machala, ciudad costera cerca de la frontera con Perú. La cárcel tiene capacidad para 600 personas, pero desde 2022 albergaba cerca de 1.200.

- Bombas y granadas -

El enfrentamiento duró unos 40 minutos, y los reclusos utilizaron armas de fuego, "bombas, granadas", detalló Calle.

Los disparos empezaron hacia las 02H00 locales (07H00 GMT).

Al ingresar al pabellón los reclusos asesinaron a un guardia y secuestraron a otros policías, según Calle.

De acuerdo con el comandante, los presos asesinados pertenecían a las bandas de Los Choneros y Los Lobos, dos de las mayores organizaciones criminales en Ecuador.

Calle reconoció que "falta tecnología en los centros penitenciarios" para controlar los objetos que ingresan a las cárceles y que existe "complicidad" de funcionarios con los delicuentes.

En 2024 los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden del presidente Daniel Noboa, quien declaró al país en un conflicto armado interno. Sin embargo, en agosto de este año, ocho de ellas, incluida la de Machala, fueron traspasadas a la policía.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.