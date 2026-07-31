Capturan a panameño por reclutar para la guerra Rusia-Ucrania

La policía capturó el jueves (30.07.2026) a un panameño vinculado a una red de trata de personas que reclutaba para la guerra entre Rusia y Ucrania, y rescató a dos posibles víctimas.

El gobierno de Panamá reconoce que más de una veintena de sus ciudadanos han participado en la guerra, tanto en las filas de Ucrania como de Rusia, y que al menos uno ha muerto y varios están desaparecidos.

Según la cancillería panameña, algunas de esas personas "sabían exactamente" que eran reclutadas para la contienda, mientras otras habrían sido engañadas con falsas promesas de empleo, según un comunicado de la entidad.

El panameño fue capturado en el aeropuerto de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando se disponía a viajar con dos de sus compatriotas a quienes había ofrecido plazas de trabajo.

La aprehensión se ejecutó en flagrancia y está "vinculado a una red criminal dedicada al delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas", detalla la nota.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente captaba ciudadanos panameños "mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos y reclutarlos con fines relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania".

Rusia instó este jueves a los panameños a sopesar las consecuencias de participar en la guerra contra Ucrania.

El embajador ruso en Panamá, Konstantin Gavrilov, dijo en una carta difundida por la sede diplomática que en su país es legal que un extranjero se enrole voluntariamente a las Fuerzas Armadas, pero negó que la embajada rusa actúe como intermediaria para reclutar.

La cancillería panameña dijo recientemente que había solicitado de manera reiterada información a los gobiernos de Rusia y Ucrania en Panamá sobre la situación de sus ciudadanos.



