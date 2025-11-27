Capital indonesia prohíbe el consumo de carne de perros y gatos

El consumo de carne de perros, gatos y otros animales vectores de la rabia fue prohibido en la capital indonesia, Yakarta, informó el martes el gobernador local tras una intensa campaña de presión.

Pramono Anung anunció haber firmado la ley el lunes, un mes después de haber prometido poner fin al comercio de carne de gatos, perros y murciélagos en la ciudad.

"Firmé la ley (…) que prohíbe la venta de animales vectores de la rabia con fines alimentarios, ya sean animales vivos, carne u otros productos, crudos o procesados", indicó Pramono en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Según un documento consultado por AFP, la ley prevé un período de transición de seis meses antes de la aplicación de esta prohibición.

La decisión fue celebrada por los defensores de los derechos de los animales, que la calificaron como un paso en la buena dirección.

"Esta política está en consonancia con el mandato de la Constitución, que pretende proteger a todos los indonesios y hacer de Indonesia una nación justa y civilizada", afirmó el martes en un comunicado el grupo de defensa de los derechos de los animales Dog Meat Free Indonesia (DMFI).

Indonesia es uno de los pocos países que aún autoriza la venta de carne de perro y gato, pero una campaña contra esta práctica gana terreno.

Algunas ciudades, como Semarang, en el centro de la isla de Java, han impuesto prohibiciones locales a este comercio en los últimos años.

Fuente de proteínas barata, la carne de perro también se consume en varios otros países asiáticos.