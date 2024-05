Capital de Honduras declara “alerta” por contaminación del aire

La capital de Honduras declaró este viernes “alerta” por la mala calidad del aire a causa de la contaminación provocada por los miles de vehículos que circulan en la ciudad, anunció una funcionaria.



“Hemos declarado alerta (...) por la calidad del aire, altamente contaminado”, declaró a periodistas la directora de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de Tegucigalpa, Ingrid Flores.



Tegucigalpa está rodeada de montañas, lo que contribuye a que el humo de unos 650.000 vehículos quede suspendido sobre la ciudad.



El municipio adquirió este año equipo que por primera vez permite medir las micropartículas suspendidas en el aire en esta capital de un millón y medio de habitantes.



“Hoy no se encuentra [el aire] en ese rango de peligro pero sí se encuentra en no saludable”, dijo.



“Eso puede repercutir en la salud de la población”, porque “afecta vías respiratorias, cerebro, pulmones” y otros órganos, advirtió.



Flores atribuyó el problema a que el “parque vehicular es bien alto y estos gases generan esta contaminación y (...) esperamos que ya no haya ninguna incidencia de incendios forestales”.