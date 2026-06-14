Cantante y 'youtuber' entre ocupantes de helicópteros estrellados en Brasil, según medios

El cantante estadounidense Oliver Tree, que se encontraba en Brasil en el marco de una gira mundial, viajaba en uno de los helicópteros que se estrellaron el domingo en Rio de Janeiro, dejando a todos los ocupantes muertos, informó a la AFP una fuente policial.

Tree, también compositor y celebridad de internet, figura como una de las seis personas en el manifiesto que compartió la fuente, quien indicó que las víctimas no podrían ser formalmente identificadas, ya que sufrieron graves quemaduras en el accidente.

Medios argentinos —como La Nación e Infobae— también informaron que otro de los fallecidos es el youtuber de ese país, Gaspar Prim Díaz, conocido como "Gaspi", además del productor de videoclips Lucas Vignale.

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