Candidato a banquillo de La Sele deja el fútbol argentino para ir a Brasil

Gustavo Quinteros, el entrenador que hace apenas diez días se consagró campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino al mando de Vélez Sarsfield, no continuará en ese club, según lo anunció la propia entidad el miércoles por la noche en sus redes sociales.

Quinteros era uno de los candidatos a dirigir a la Selección Nacional de Costa Rica.



“¡Hasta siempre Gustavo! El entrenador del campeón del fútbol argentino decidió no renovar su vínculo con el Club. ¡Éxitos!”, señaló Vélez sobre la inesperada salida del DT, que tuvo una muy buena campaña en la temporada en la que condujo al Fortín.



“Hola, ¿cómo están?. Estoy haciendo un video para todos los hinchas de Vélez Sarsfield. Quiero informarles con mucha tristeza, con mucha angustia, que no voy a continuar la próxima temporada”, comentó Quinteros en redes sociales.



“Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Después de terminar la temporada, esperé para reunirme con (el presidente de Vélez) Fabián Berlanga, estuvimos reunidos para hablar del proyecto deportivo y de las necesidades del club, y no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad”, añadió el entrenador.



Quinteros llegó a Vélez a fines de 2023, con un equipo que se había salvado del descenso en la última fecha, y en su gestión llevó al Fortín a ganar la Liga Profesional, a las finales de la Copa Argentina, la Copa de la Liga, a clasificarse a la próxima Copa Libertadores y a ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.



“Quiero agradecer a Berlanga por la confianza. Estoy tranquilo, de haber hecho un excelente trabajo. Terminamos una temporada maravillosa, pero me voy dolido, porque quiero mucho a este club”, remarcó Quinteros.



El DT condujo a Vélez hasta la consagración en la última fecha de la Liga, en el triunfo 2-0 sobre Huracán, pero faltó días después al duelo por el Trofeo de Campeones contra Estudiantes, donde sus dirigidos cayeron por un rotundo 3-0, ya que Quinteros optó por viajar a Suiza para estar en el casamiento de su hija.



El experimento entrenador, con pasado como conductor de las selecciones de Bolivia y Ecuador, suena ahora con fuerza como próximo director técnico de Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes más populares de Brasil, que podría anunciar su llegada en breve.