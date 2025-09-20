Canal de YouTube de Maduro desaparece en plena tensión política

El canal en YouTube del presidente venezolano, Nicolás Maduro, desapareció de la plataforma, según pudo constatar AFP en una búsqueda sin que hasta el momento las autoridades se hayan pronunciado.

"Esta página no está disponible. Disculpa las molestias", es el mensaje que aparece al momento de la búsqueda de la cuenta del presidente venezolano que contaba con 233.000 suscriptores.

El gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el tema y, según el canal oficial Telesur, la cuenta salió de YouTube el viernes por la tarde.

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EEUU contra Venezuela", dijo Telesur en su página web. "Si bien no se ha confirmado el carácter político del cierre de la cuenta, tampoco puede descartarse", añadió el medio en otro mensaje.

Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

Tras denunciar que hay una "amenaza militar" contra Venezuela, Maduro ordenó el despliegue de efectivos militares en las fronteras, así como tres días de ejercicios militares esta semana en la isla La Orchila, en el norte del país. Llamó asimismo al adiestramiento de civiles.

El año pasado, Maduro denunció que la red social TikTok bloqueó sus transmisiones en vivo en medio de la crisis desatada por las protestas contra su reelección. Ese mismo año ordenó la suspensión de X en Venezuela.

Antes, en 2021, la cuenta de Facebook del presidente venezolano fue bloqueada durante un mes tras promocionar un medicamento contra el covid-19.

​