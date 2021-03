Canal de Suez podría quedar libre la semana que viene

El gigantesco buque portacontenedores que bloquea el Canal de Suez desde el martes podría ser desalojado "a principios de la semana que viene", dijo el director ejecutivo de Royal Boskalis, la empresa matriz de Smit Salvage, la firma holandesa contratada para ayudar en la tarea.



"Con los barcos que tendremos en el lugar para entonces, la tierra que ya hemos podido dragar y la marea alta, es de esperar que sea suficiente para poder desencallar el barco a principios de la semana que viene", dijo Peter Berdowski en un programa de la televisión pública holandesa el viernes por la noche.



Si eso no es suficiente, habrá que retirar los contenedores para aligerar el barco, advirtió Berdowski, una solución que llevaría mucho más tiempo.



"Ya estamos instalando una grúa, en tierra", dijo en el programa Nieuwsuur.



"Esto nos permitirá retirar eventualmente todos los contenedores de la cubierta de proa, lo que podría suponer cientos de contenedores", añadio.



Smit Salvage, la empresa contratada para el "salvamento" del Ever Given, se muestra más prudente que el presidente de Shoei Kisen, propietaria del portacontenedores, que dijo confiar en que el barco se desbloqueará el sábado por la noche.



Desde el miércoles, la Autoridad Egipcia del Canal de Suez (SCA) intenta liberar el buque de 220.000 toneladas, con una eslora equivalente a cuatro campos de fútbol, atascado en la parte sur del canal, a pocos kilómetros de la ciudad de Suez.