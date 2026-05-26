Canadá cuestiona trato a activistas de flotilla para Gaza

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó este lunes (25.05.2026) como "inaceptable" el "escandaloso trato" a los activistas de la flotilla para Gaza, incluidos 12 canadienses, durante una llamada con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Carney pidió una investigación independiente y "condenó fuertemente" las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir.

El funcionario israelí de 50 años generó rechazo tanto internacional como de su gobierno al publicar un video en el que mostraba a decenas de activistas arrodillados y con sus manos atadas.

"Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa", les dijo el ministro de extrema derecha.

La semana pasada, Canadá anunció que llamaría a consultas al embajador israelí por este "trato deplorable", como lo calificó la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

Tras llegar el 21 de mayo a Estambul (Turquía), después de su expulsión de Israel, los activistas denunciaron haber sido sometidos a humillaciones.

"Estuvimos bajo constante amenaza", dijo a la AFP por teléfono Safa Chebbi, un canadiense que ya regresó a su país.