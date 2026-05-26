Canadá cuestiona trato a activistas de flotilla para Gaza
El trato que recibieron fue calificado de “inaceptable” por el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien solicitó una "investigación independiente".
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó este lunes (25.05.2026) como "inaceptable" el "escandaloso trato" a los activistas de la flotilla para Gaza, incluidos 12 canadienses, durante una llamada con el presidente israelí, Isaac Herzog.
Carney pidió una investigación independiente y "condenó fuertemente" las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir.
El funcionario israelí de 50 años generó rechazo tanto internacional como de su gobierno al publicar un video en el que mostraba a decenas de activistas arrodillados y con sus manos atadas.
"Bienvenidos a Israel, esta es nuestra casa", les dijo el ministro de extrema derecha.
La semana pasada, Canadá anunció que llamaría a consultas al embajador israelí por este "trato deplorable", como lo calificó la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.
Tras llegar el 21 de mayo a Estambul (Turquía), después de su expulsión de Israel, los activistas denunciaron haber sido sometidos a humillaciones.
"Estuvimos bajo constante amenaza", dijo a la AFP por teléfono Safa Chebbi, un canadiense que ya regresó a su país.