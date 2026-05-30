Campeón de Champions se definirá en penales

El Arsenal y PSG definirán al campeón de la Champions League desde los penales, luego de terminar los 90 minutos con empate 1-1.

El juego se realiza en el Puskas Arena, en Budapest, Hungría.



Los Gunners se pusieron adelante en el compromiso con un tempranero tanto de Kai Havertz, al 5'.﻿

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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El compromiso tuvo un primer tiempo entre el control del campeón de la Premier League y la presión del monarca de la Ligue 1.

Sin embargo, en el segundo tiempo sí se vivió una verdadera final de Champions, más emociones en ambos marcos y el juego se abrió en su totalidad.

El PSG buscó el ataque, el Arsenal replegarse. Eso sirvió para los de la Premier hasta los 66 minutos, cuando Ousmane Demebélé marcó el tanto del empate al 66'.