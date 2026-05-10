¡Campeón! Barcelona triunfó ante Real Madrid y se consagra en España

El Barcelona se proclamó campeón de LaLiga nada más y nada menos que ante Real Madrid.

Los blaugranas vencieron al Madrid 2-0 en casa y a falta de tres fechas son inalcanzables para todos los equipos.

Marcus Rashford (8') y Fernán Torres (18') concretaron para los culés y como los goles fueron bastante temprano, esto le permitió darle todo el manejo del partido a los dirigidos por Hansi Flick.

Al técnico Flick se le murió el papá antes del juego y recibió las condolencias de parte del Barcelona y Real Madrid.

A falta de tres fechas para bajarle el telón al torneo español, Barcelona tiene 91 puntos, mientras que el Madrid es segundo con 77.

🚨🇪🇸 MARCUS RASHFORD OPENS THE SCORING FOR BARCELONA! WHAT A FANTASTIC FREE KICK!



Barcelona 1-0 Real Madrid.pic.twitter.com/HVt3s3kLS9 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 10, 2026