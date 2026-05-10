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¡Campeón! Barcelona triunfó ante Real Madrid y se consagra en España

Vea aquí los goles del partido.

Barcelona vs. Real Madrid. AFP
Barcelona vs. Real Madrid. AFP
Por Daniel Jiménez 10 de mayo de 2026, 14:49 PM

El Barcelona se proclamó campeón de LaLiga nada más y nada menos que ante Real Madrid.

Los blaugranas vencieron al Madrid 2-0 en casa y a falta de tres fechas son inalcanzables para todos los equipos.

Marcus Rashford (8') y Fernán Torres (18') concretaron para los culés y como los goles fueron bastante temprano, esto le permitió darle todo el manejo del partido a los dirigidos por Hansi Flick.

Al técnico Flick se le murió el papá antes del juego y recibió las condolencias de parte del Barcelona y Real Madrid.

A falta de tres fechas para bajarle el telón al torneo español, Barcelona tiene 91 puntos, mientras que el Madrid es segundo con 77.

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