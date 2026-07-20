Campaña tica recolecta insumos para animales afectados por terremotos en Venezuela

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria (Colvet) impulsa una campaña para reunir medicamentos e insumos veterinarios destinados a los animales afectados por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

La organización coordina el esfuerzo con el Colegio de Médicos Veterinarios del estado de Miranda, en el país sudamericano. El objetivo es enviar materiales de atención veterinaria para perros, gatos y otras especies que permanecen en las zonas impactadas por la emergencia.

La campaña cuenta con el apoyo de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica y de la Asociación de Empleados Pro Bienestar Animal del Poder Judicial. Ambas organizaciones colaboran con la recolección y el traslado de las donaciones por la vía consular.

La presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, Silvia Coto, indicó que la atención internacional sobre la emergencia disminuyó, aunque cientos de animales todavía requieren asistencia. Agregó que la institución ya realizó un primer envío y espera concretar al menos dos más durante las próximas semanas.﻿

Entre los artículos solicitados destacan algodón, alcohol, yodo, clorhexidina al 2%, gasas, guantes, catéteres intravenosos, desparasitantes, vitaminas, antiinflamatorios, lágrimas artificiales, analgésicos orales, antidiarreicos, larvicidas, suero en polvo y desinfectantes.

La campaña permanecerá vigente hasta finales de julio. Los organizadores aclararon que no recibirán alimentos para animales ni dinero en efectivo.

Las personas interesadas pueden entregar las donaciones en la sede del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, ubicada en Alto del Fierro, San Rafael de Cartago. También habrá puntos de recolección en varias veterinarias del Valle Central y en sedes de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Puede repasar los espacios de recolección aquí.

Los organizadores habilitaron los teléfonos 4082-3700 y 8929-5672 para brindar información sobre la campaña y los centros de recepción.