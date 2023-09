Camiseta de Messi ya es la más vendida de la temporada de MLS

Pese a aterrizar en mitad de temporada, la camiseta de Lionel Messi con el número 10 del Inter Miami ya se colocó en la cima de las más vendidas del año en la liga norteamericana (MLS).



La competición reportó este viernes el listado de los uniformes más vendidos en su web oficial entre principio de año y el 12 de septiembre.



Por detrás del astro argentino, el delantero brasileño Joao Klauss, del St. Louis City, y el alemán Hany Mukthar (Nashville SC), vigente Balón de Oro de la MLS, ocupaban la segunda y tercera posiciones.



El argentino Sebastián Driussi, del Austin FC, y el mexicano Carlos Vela, líder del vigente campeón Los Angeles FC, completaban el top 5 según el reporte, que no ofrecía cifras de las ventas.



El exjugador del Barcelona Sergio Busquets, reunido de nuevo con Messi en Miami, también integra la lista en el lugar 13, uno por encima del mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, del Los Angeles Galaxy.



Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, se ha convertido en un fenómeno deportivo en todo Estados Unidos desde que anunció que terminaba su extraordinaria carrera en el fútbol europeo y se trasladaba a Estados Unidos.



Desde su debut el 21 de julio, el ex astro del Barcelona y Paris Saint-Germain ha sobrepasado las gigantescas expectativas que pesaban sobre él catapultando al Inter, el peor equipo entonces de la temporada de la MLS, hasta el primer título de su historia en la Leagues Cup y a otra final el pasado miércoles en la US Open Cup, en la que Miami cayó ante Houston Dynamo con la baja por lesión del argentino.



El Inter no ha perdido uno solo de los 12 partidos en los que Messi se ha enfundado su uniforme rosa, acumulando 11 goles y 8 asistencias.