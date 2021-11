Camilo y C Tangana conquistan los Grammy Latino

El colombiano Camilo y el español C Tangana conquistaron la 22a edición de los Grammy Latino que, de regreso a su formato presencial en Las Vegas, se rindieron a los raperos cubanos del hit cubano "Patria y Vida".



"Me honra mucho ver con quien estaba nominado", dijo un calmado Camilo a los medios de comunicación al fin de la ceremonia. El colombiano de 27 años se alzó con cuatro galardones, entre ellos Mejor Álbum Pop Vocal, Mejor Canción de Pop, Mejor Canción Tropical, última junto a su suegro Ricardo Montaner, y Mejor Fusión/Interpretación Urbana junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.



El exitoso álbum "El Madrileño", de C Tangana, se impuso en tres categorías de la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués.



El cantante, cuyo verdadero nombre es Antón Álvarez Alfaro, celebró el reconocimiento y destacó la influencia de la música latinoamericana en su producción. "Soy un fan de la música latinoamericana. Me inspira a seguir haciendo música", dijo a los periodistas al terminar la gala.



"Cuba libre"

Uno de los mayores ganadores de la noche fue el hit "Patria y Vida", interpretado por los cubanos Yotuel, Descemer Bueno, Gente de Zona, El Funky y Maykel Osorbo, quien está preso en Cuba.



La canción que se convirtió en el himno de las protestas que sacudieron a la isla en julio se llevó los dos Grammy Latino para los cuales estaba nominada: Mejor Canción Urbana y Canción del Año.



"Este es el primer Grammy que gana el pueblo de Cuba", dijo a los medios de comunicación Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona.



Descemer Bueno subrayó que Osorbo "es el primer preso político en ganar un Grammy".



"Esta canción es un gran ejemplo del poder que tiene la música para movilizar y unirnos por la promesa de un día mejor", dijo la cantante cubana Gloria Estefan en la gala al presentar a los músicos cubanos que, vestidos de blanco, interpretaron el rap y cerraron su performance gritando "Patria y Vida".



La consigna también se escuchó en los pasillos del MGM Grand Garden Arena, en donde se realizó la ceremonia.



La otra triunfadora de la noche fue la colombiana Juliana Velásquez, que se llevó el premio a la Mejor Nueva Artista.



Los Grammy Latino volvieron al formato presencial después de una pausa en 2020 debido a la pandemia.



Durante la Premiere, que arrancó poco después del mediodía en la Arena Michelob Ultra, se entregaron 45 de los 53 premios de la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués.



El dominicano Juan Luis Guerra, uno de los favoritos de la noche, se alzó con dos gramófonos, entre ellos el de Mejor Canción Tropical junto al venezolano Ricardo Montaner, entre otros, por "Dios así lo quiso". "Entre mar y palmeras", de su autoría, se llevó la estatuilla al Mejor Video Musical Versión Larga.



El panameño Rubén Blades conquistó junto a Roberto Delgado & Orquesta el Grammy Latino al Álbum del Año por "Salswing!", en tanto que también vencieron en la categoría de Mejor Álbum de Salsa con "Salsa Plus!".



"Aceptamos este premio a nombre de todos los que están nominados porque en realidad aquí todo el mundo gana", dijo Blades, quien la noche anterior fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año.



"Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria", le dijo el puertorriqueño René "Residente" Pérez en un emotivo discurso de agradecimiento por sus influencias.



En una noche marcada por el mensaje social, la chilena Mon Laferte, que se alzó con un Grammy Latino para Mejor Álbum Cantautor con "Seis", entró a escena con un traje de mariachi bordado con úteros y vaginas, en tanto que el merenguero dominicano Sergio Vargas aceptó su premio al Mejor Álbum de Merengue/Bachata invitando a mirar hacia Haití.



De ojo en la música urbana, el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny conquistó sus dos nominaciones llevándose los gramófonos a la Mejor Canción Rap/Hip Hop y al Mejor Álbum de Música Urbana. La argentina Nathy Peluso triunfó con "Calambre", el Mejor Álbum de Música Alternativa.



"Marília, te vamos a recordar"

La Academia Latina de la Grabación realizó una antesala especial para la entrega de las ocho categorías de habla portuguesa, en las cuales se destacaron Paulinho da Viola con el premio a Mejor Álbum de Samba/Pagode por "Siempre se puede soñar"; Zeca Baleiro que obtuvo el Mejor Álbum a la Música Popular Brasileña con "Cançoes d'além mar"; e Ivete Sangalo que con "Arraiá da Veveta" ganó el premio al Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa.



El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, abrió esta premiere especial con un discurso en portugués homenajeando a la llamada "Reina del Sertanejo", Marília Mendonça, quien falleció en un accidente de avión el 5 de noviembre, a los 26 años.



"Propongo a todos dedicar esta ceremonia a la memoria de Marília y a su legado musical", dijo Abud. Durante la gala, la artista brasileña Anitta también rindió un breve homenaje. "Marília, te vamos a recordar hoy, mañana y siempre".