Cámara graba momento en que carro explota en zona comercial de Ecuador

Una persona murió y varias están heridas tras la explosión de un vehículo el martes en una zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, lo que el ministro del Interior calificó de "acto terrorista".

Un video del servicio de seguridad ECU911 muestra una camioneta estacionada de la cual salen humo y fuego. Minutos después se observa la explosión.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, detalló que en el lugar había "dos vehículos de los cuales uno detonó". El otro permanece con "cantidad de explosivo", por lo que se hará una explosión controlada.

"Cerca de las 18:00 (locales, 23H00 GMT) escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock", dijo a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.

Los bomberos reportaron en X un muerto y "varias personas heridas". No precisaron cuántas.

La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende "la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos" y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos.

La Fiscalía informó en la misma red social que abrió una investigación.

"La Policía Nacional se encuentra trabajando de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista", dijo Reimberg.

Detalló que los explosivos utilizados son de "elaboración profesional" y atribuyó el ataque a "grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos".

La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

"Fue terrible, fue un estruendo horroroso", contó Claudia Quimí, propietaria de una peluquería cercana donde "vibraron vidrios".

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.