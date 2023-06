Calor extremo en La Meca durante el hach pone a prueba a peregrinos

27 de junio de 2023, 5:37 AM

El clima del Golfo se ha hecho tan extremo que en 2021 el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC) alertó de que ciertas zonas de la región podrían convertirse en inhabitables para finales de siglo.



Pero para el peregrino indonesio Bodhi, el calor "no es un obstáculo": "Tenemos la fe", alega este organizador de viajes cuadragenario.



A la mujer de Abdul al Asad, Layla, le preocupa el gran número de fieles que acuden a la peregrinación: cientos de miles apretados en las calles y los lugares de oración.



"El calor no es un problema, sino la gente empujándose", dice la mujer de 47 años.



Los rituales del hach y de la umrah (una peregrinación "menor", que puede hacerse en cualquier momento del año), generan unos 12.000 millones de dólares al año para Arabia Saudita, que invierte por doquier en turismo, en un intento por diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo.



Un elemento clave de su estrategia destinada a atraer a más visitantes es un macroproyecto que prevé el fortalecimiento de la infraestructura y el transporte alrededor de La Meca y Medina, la otra ciudad sagrada.



Descansando a la sombra cerca de la Gran Mezquita de La Meca, la tunecina Ahlam Saei, de 40 años, admite que el calor es "muy intenso" en comparación con su país, pero no se queja.



"La idea misma del hach se basa en aceptar las dificultades", afirma. "La recompensa es proporcional al esfuerzo realizado".