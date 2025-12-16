México: Caída de avioneta deja 10 muertos

La cifra de muertos por la caída el lunes de una avioneta en la ciudad mexicana de Toluca (centro) subió de seis a 10, informaron autoridades locales.

La aeronave privada tipo Cessna Citation se desplomó alrededor del medio día, poco antes de llegar al aeropuerto de Toluca, una ciudad vecina de la capital mexicana.

En el avión "viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes" y de manera preliminar "se registran 6 decesos", había informado en su cuenta de X Protección Civil del Estado de México, cuya capital es Toluca.

La Cruz Roja local había informado antes de la localización de cuatro cuerpos en el lugar. Los rescatistas buscaban otras posibles víctimas, luego de que la nave impactara en una bodega industrial, minutos después los encontraron.

El Centro de Emergencias del Estado de México (C5) informó que diferentes corporaciones trabajan en la zona del siniestro, donde se generó una inmensa columna de humo negro.

Gilberto Ramírez, gerente del hangar privado donde la nave tenía su base, dijo a la prensa que el avión partió del puerto de Acapulco (sur) con destino a Toluca y que solo venían ocho personas, pero Protección Civil informó después que iban 10, incluidos los tripulantes.

Los servicios de emergencia dieron a conocer a periodistas un supuesto audio de la torre de control donde uno de los pilotos alerta: "Nos estamos desplomando".

Informaron también que antes del desplome, la avioneta tratada de aterrizar en un campo de fútbol.

Distintos portales especializados en aviación muestran que el avión despegó presuntamente de Acapulco y tenía vuelos regulares a Toluca, a unos 50 kilómetros de Ciudad de México y opera un aeropuerto que brinda servicio principalmente a vuelos privados.