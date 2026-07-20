Cae en México otro líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Autoridades de México arrestaron a 10 personas, entre ellas a un líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que coordinaba las actividades criminales en los estados mexicanos de Nayarit y Tlaxcala, se informó el domingo (19.07.2026).

Fuentes de seguridad y medios locales detallaron que el presunto criminal detenido es José Guadalupe Ahumada Villegas, alias "M4".

Las personas capturadas están vinculadas con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, venta de armas, extracción y venta ilegal de hidrocarburo y son integrantes de la citada organización criminal.

En un comunicado conjunto, las agencias de seguridad indicaron que en el estado de Nayarit, agentes ejecutaron siete revisiones a inmuebles en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, donde capturaron a las 10 personas, entre ellas a Ahumada Villegas.

En los inmuebles decomisaron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares.

Previamente, autoridades mexicanas arrestaron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador logístico y financiero de la organización delictiva Cártel del Noreste en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán (sureste).

En el operativo se decomisaron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes valorados en más de 145 millones de pesos (unos 8,2 millones de dólares).



