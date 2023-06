Búsqueda contrarreloj de submarino desaparecido cuando exploraba restos del Titanic

20 de junio de 2023, 5:25 AM

El tiempo es un factor crítico. La embarcación tiene reservas de oxígeno para un máximo de 96 horas para cinco personas, y Mauger dijo el lunes por la tarde que quedaba 70% o más de oxígeno.



Las búsquedas aéreas, que no dieron resultados en toda la jornada del lunes, fueron suspendidas por la noche, tuitearon los guardacostas estadounidenses hacia las 21H00 (01H00 GMT del martes). El navío "Polar Prince", desde el cual zarpó el sumergible, y una unidad de la Guardia Nacional siguieron efectuando rastreando la zona por la noche.



"El submarino fue lanzado con éxito y Hamish está actualmente buceando", tuiteó el domingo la empresa Action Aviation, con sede en Dubái, precisando que la misión había empezado "esa mañana a las 4".



"La tripulación del submarino está compuesta por varios exploradores legendarios, algunos de los cuales han efectuado más de 30 inmersiones en el RMS Titanic desde los años 1980", afirmó el propio Harding en Instagram el sábado, anunciando su participación en la misión.



El contralmirante Mauger no quiso dar informaciones sobre las personas que iban a bordo "por respeto a las familias", y se limitó a decir que, según el operador, se trata de un piloto y otras cuatro personas.



Action Aviation, contactada por la AFP, no quiso hacer ningún comentario.



En las búsquedas se desplegaron dos aviones, un C-130 estadounidense y un P8 canadiense equipado con un sonar capaz de detectar submarinos, según los guardacostas.



OceanGate Expeditions explicó en un comunicado que "exploraba y movilizaba todas las opciones para traer de regreso la tripulación en total seguridad".



En su web, la compañía señala que utiliza un sumergible llamado "Titán" para sus inmersiones a una profundidad máxima de 4.000 metros (13.100 pies). Tiene una autonomía de 96 horas para una tripulación de cinco personas.



"Pocas embarcaciones" a tanta profundidad