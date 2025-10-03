Bukele prohíbe el "lenguaje inclusivo" en escuelas de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves la prohibición de uso de "lenguaje inclusivo" en las escuelas públicas del país.

La orden se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijadas en agosto, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar en setiembre.

"Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país", afirmó el mandatario en X.

Además de su mensaje, Bukele publicó el memorando de la ministra de Educacion, la capitán Karla Trigueros, en el que instruye de la prohibición a los directores de las 5.100 escuelas públicas.

"Palabras como 'amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs' o cualquier otra deformación lingüística que aluda a ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia", advierte Trigueros.

La eliminación del "lenguaje inclusivo" persigue "el buen uso" del idioma y "se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado", señala.

La prohibición alcanza a todas las dependencias del ministerio de Educación, así como a los "materiales, contenidos y libros" que esa entidad entrega a los estudiantes.

En El Salvador, todos los estudiantes de centros de educación pública del país deben cumplir con estrictas normas de vestuario y corte de cabello. Además, deben saludar a sus maestros al entrar al aula y decir "por favor" al hacer una petición.

El gremio de maestros Frente Magisterial Salvadoreño consideró estas reglas como una "militarización" del sistema escolar.

Bukele antes decía apoyar las reivindicaciones LGBTI, pero en 2024 dispuso que el ministerio de Educación eliminara "todo rastro" del enfoque de género de libros y guías escolares.

El gobernante, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su "guerra" contra las pandillas. Grupos de derechos humanos denuncian sin embargo abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.







