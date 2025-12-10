Brutal asesinato de niño de 4 años en España desata repudio masivo y clamor por justicia

El brutal asesinato de Lucas, un niño de tan solo 4 años, a manos de su padrastro, ha generado gran indignación en España y el mundo.

La noticia, que se ha vuelto viral en redes sociales, ha causado repudio entre los internautas, quienes piden que caiga todo el peso de la ley sobre el hombre sospechoso y la mamá del menor, quien, al parecer, fue cómplice de sus agresiones y posterior muerte.



El hecho ocurrió en la comunidad de Garrucha, en la ciudad de Almería.

De acuerdo con la información que suministraron las autoridades a los medios locales, el pequeño fue víctima de agresiones físicas y sexuales por parte del novio de su madre, quien ya había sido denunciado y tenía una orden de alejamiento en vigor.

La madre, de 21 años y embarazada de cinco meses, también está señalada como cómplice por conocer los abusos y permitirlos.

El cuerpo del menor fue hallado la noche del miércoles 3 de diciembre en una playa de Garrucha, cerca de un antiguo búnker.

La autopsia reveló que Lucas murió tras sufrir un derrame intestinal provocado por golpes reiterados en el abdomen, además de agresiones sexuales.

Según la investigación de la Guardia Civil, el niño sufría maltrato continuado y en una ocasión llegó a tener una fractura en el brazo.

El día de su muerte, la madre acudió a trabajar y dejó al niño al cuidado de su pareja, quien lo agredió brutalmente. Posteriormente, ambos trasladaron el cuerpo hasta la playa.

La Guardia Civil detuvo primero a la madre y horas después al padrastro, quien tenía prohibido acercarse tanto a ella como al menor. El Tribunal de juicio les dictó prisión preventiva sin derecho a fianza, ya que fueron acusados de asesinato y maltrato infantil.

El abuelo del infante se hizo presente para interponer la denuncia y avanzar con la investigación. En algunos videos difundidos por medios como El País de España, se le ve sumamente conmocionado por lo ocurrido.

La noticia se ha viralizado en redes sociales, donde miles de internautas expresan repudio y exigen que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables.

El caso ha reabierto el debate sobre la violencia infantil y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de menores en España, en especial porque se dio a conocer que las autoridades ya sabían que el niño era agredido, incluso el sospechoso tenía una orden de alejamiento provisional.

Además, en otro video que circula en redes, grabado al parecer por una vecina, quedó en evidencia cómo el padrastro golpeaba al pequeño antes de salir a la calle. Por lo que también algunas personas mostraron su molestia, ya que los vecinos hicieron poco o nada para denunciar las agresiones.