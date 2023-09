Británicos se enfrentan a la peor caída en nivel de vida desde los años 1950

Londres, Reino Unido | Los británicos corren el riesgo de experimentar en pocos años la peor caída en el nivel de vida desde "al menos los años 1950", estimó el miércoles en un estudio el centro de reflexión Resolution Foundation.



Las familias más modestas "deberían experimentar [en los próximos meses] nuevas reducciones de ingresos, debido al aumento de los impuestos, el fin de las ayudas al coste de la vida y el aumento de la vivienda", indica la organización en un comunicado.



Las subidas de las tasas de interés del Banco de Inglaterra, en particular para calmar la inflación, influyen negativamente en los hogares, aumentando las cuotas mensuales de los préstamos inmobiliarios, detalla el centro de reflexión.



Si bien lo peor de la crisis del coste de la vida pasó, con una inflación decreciente e ingresos medios que "aumentan más rápido que los precios", esto no basta para invertir la tendencia, afirma el informe.



"La legislatura actual está a punto de ser la peor en términos de evolución del nivel de vida desde al menos los años 1950", mientras que los ingresos de un hogar típico en edad de trabajar "deberían ser 4% inferiores" para el año fiscal 2024-2025 a lo que eran cinco años antes, según la fundación.



En vísperas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán a principios de 2025, esto podría poner en peligro a los conservadores en el poder ya que "desde la década de 1960 no existe ningún ejemplo de gobierno que conserve su mayoría" con una evolución de los ingresos tan débil, observa Resolution Foundation.



En una publicación separada el miércoles, las Cámaras de Comercio del Reino Unido (BCC) dijeron que la economía del Reino Unido sigue en el buen camino para evitar una recesión, pero agregan que esto tendrá poco impacto en la mayoría de los británicos.



"Con un crecimiento que debería estar muy cerca de cero durante tres años", el contexto económico en el Reino Unido "se parecerá a una recesión para la mayoría de las personas y las empresas", aseguró Vicky Pryce, del Consejo Consultivo Económico de las BCC, citada en un comunicado.