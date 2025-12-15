Brasil: Vea el desplome de réplica de la Estatua de la Libertad por fuertes vientos

Una réplica de la Estatua de la Libertad instalada frente a una tienda Havan en Guaíba, estado de Río Grande do Sul, Brasil, fue derribada por los fuertes vientos y el temporal que azotó la región este lunes.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales y en medios oficiales como O Globo muestran el momento exacto en que la estructura colapsa sobre el parqueo del comercio, cayendo a un costado de un carro.

Hasta el momento, no se reportan heridos o personas afectadas.

La empresa Havan confirmó a CNN Brasil y a los medios locales que la caída de la estatua no dejó víctimas y que el área fue aislada de inmediato. “En las próximas horas, equipos de obras iniciarán el retiro de la estructura”, dijeron.

Se desplomó la réplica de la Estatua de la Libertad en Guaíba, Brasil, debido a fuertes ráfagas de viento. pic.twitter.com/37hJtUNR3f — Real Time (@RealTimeRating) December 15, 2025

La réplica tenía una altura total de 35 metros, incluyendo la base, mientras que la escultura derribada medía 24 metros. Según la compañía, todas las estatuas cuentan con Anotación de Responsabilidad Técnica (ART) y la instalación en Guaíba estaba en funcionamiento desde la inauguración de la tienda en 2020.

Realizarán una inspección técnica para determinar las causas del incidente y definir las medidas posteriores.

Por su parte, la Defensa Civil del estado emitió un alerta importante por vientos superiores a los 90 km/h este lunes. En Porto Alegre se registraron ráfagas de hasta 83,3 km/h, mientras que en Canoas se alcanzaron los 96,3 km/h, según datos del radar meteorológico instalado en la capital.