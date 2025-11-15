Brasil gana y convence ante Senegal en amistoso rumbo al Mundial de 2026

Brasil tuvo una sólida presentación este sábado y venció 2-0 a Senegal en un partido amistoso jugado en el Emirates Stadium, en Londres, como preparación para el Mundial de 2026.

Estêvão, con un potente zurdazo en el minuto 28, y Casemiro, asistido por Rodrygo en un tiro libre en el 35, anotaron los doles de la Seleção del italiano Carlo Ancelotti.

El martes, los pentacampeones mundiales jugarán contra Túnez en Lille, Francia.

Avalancha ofensiva.

El poker ofensivo que integraron Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo y Vinícius Júnior, en la línea de la apuesta que hace Ancelotti con la vista en la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, fue incontrolable en el primer tiempo.

Si bien Estêvão y Vinícius Júnior solían despegar en las bandas, el constante intercambio de posiciones del cuarteto de ataque generó muchos problemas a la zaga de Senegal desde el primer instante.

Brasil era una avalancha que incluyó dos remates a los palos de Matheus Cunha antes de la apertura del marcador.

El gol apareció cuando se acercaba la media hora de juego: Estêvão aprovechó, con un imparable latigazo de zurda, un balón que quedó suelto en el área cuando un defensor senagalés desvió un pase de Casemiro que buscaba a Cunha.

Y la pelota quieta sirvió para poner tierra de por medio.

Casemiro anotó, solo, libre de marca, tras un centro lanzado por Rodrygo en un tiro libre.

En sus amistosos previos, en octubre, la Canarinha goleó 5-0 a Corea del Sur en Seúl y perdió 3-2 ante Japón en Tokio.

Un susto.

La segunda mitad empezó con un susto para Brasil.

Los errores, en el fútbol de alto nivel, son muy costosos, como ocurrió cuando un fallo de Fabrício Bruno abrió en octubre paso a la remontada de un Japón que había comenzado perdiendo 2-0.

En esta ocasión, un mal control del arquero Ederson tras un pase atrás de Marquinhos dejó el gol a los pies de Iliman Ndiaye.

Por fortuna, el disparo de Ndiaye terminó en un poste.

Fueron momentos de contratiempos para Brasil, pues también perdió al central Gabriel Magalhães por problemas musculares.

Sin embargo, la Seleção supo maniobrar y en la recta final, para dar mayor manejo, Ancelotti dio entrada a Lucas Paquetá.

El técnico dio un mensaje importante al cierre, cuando dio entrada a Fabrício Bruno. El zaguero no será juzgado por lo ocurrido un mes atrás en Tokio.

Brasil: Ederson - Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley, 65), Alex Sandro (Fabrício Bruno, 90) - Casemiro, Bruno Guimarães - Estêvão (Luiz Henrique, 83), Matheus Cunha (João Pedro, 65), Rodrygo (Lucas Paquetá, 83), Vinícius Júnior (Caio Henrique, 90). DT: Carlo Ancelotti.

Senegal: Edouard Mendy - Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (El Hadji Malick Diouf, 76) - Pape Gueye (Pathé Ciss, 76), Idrissa Gueye - Iliman Ndiaye (Cheick Sabaly, 82), Ismaïla Sarr (Cherif Ndiaye, 82), Pape Matar Sarr (Nicolas Jackson, 49) - Sadio Mané (Ibrahim Mbaye, 76). DT: Pape Thiaw.

Árbitro: Jarred Gillett (Australia).



