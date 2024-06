Brasil busca la gloria en la Copa América con Vinicius, pero sin Neymar

Sin su mejor hombre de los últimos años, el lesionado Neymar, pero con un ascendente Vinícius Jr en carrera por el Balón de Oro, Brasil busca dar un golpe de mesa en la Copa América de Estados Unidos para olvidar los recientes tragos amargos.



A continuación los rayos x de la 'Canarinha' de Dorival Júnior que buscará el décimo título, el primero desde 2019, del torneo de selecciones más antiguo del mundo (20 de junio-14 de julio).

Sin el '10'

Aunque sus constantes polémicas lo han convertido en una figura de amores y odios en Brasil, Neymar le dio sazón a una 'Seleção' que en los últimos años ha tenido poco sabor futbolístico y varios reveses estrepitosos.



Su influencia en el campo ha sido tan marcada que en el gigante latinoamericano se habla de que el equipo nacional sufre de "Neymardependencia", una "enfermedad" que Dorival Júnior se ha propuesto curar.



"Brasil tiene que aprender a jugar sin Neymar", afirmó el seleccionador cuando asumió el cargo, en enero.



En suelo estadounidense se sabrá si están a salvo de esa "dolencia", pues el ahora jugador del Al-Hilal saudí se ausentará por cuenta de una grave lesión de rodilla sufrida en octubre.



Uno de los grandes retos de Dorival Júnior es encontrar a alguien que supla la ausencia creativa y goleadora del '10', de 32 años.



"Es muy malo quedarse afuera, pero estaré apoyándolos. Espero que Brasil pueda ganar, tiene equipo para eso, jugadores de mucha calidad", afirmó Ney a principio de mes.



Vini, el nombre de la esperanza

Todavía no es muy claro que Vinícius Jr pueda asumir el peso de guiar a los pentacampeones del mundo, y menos en momentos de presión después de un 2023 de pesadilla.



Pero el atacante del Real Madrid, apenas consolidándose en el 'scratch' (29 juegos -19 como titular- y tres goles), desembarca en Estados Unidos como serio candidato al Balón de Oro tras vencer y ser elegido el mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa.



Sería el primer brasileño en conquistarlo desde que Kaká lo recibió en 2007 y todo un impulso para la actual generación de futbolistas, cuya calidad ha estado bajo escrutinio constante.



Vini podría ser la punta de lanza de una ofensiva, junto a su compañero en el Madrid Rodrygo y la perla Endrick, de 17 años, que promete dar que hablar en su estreno en el club merengue la próxima temporada.



"Dorival, no piense dos veces la formación del ataque: Rodrygo, Endrick y Vinícius Jr. Estamos locos por ver cómo funcionarían los tres como titulares", escribió el exinternacional brasileño Walter Casagrande en el portal UOL.



Estreno oficial de Dorival

Con cinco meses en el puesto, Dorival Júnior, de 62 años, se estrenará oficialmente como seleccionador brasileño.



Ya ofreció los primeros abrebocas de lo que será su equipo: victoria 1-0 contra Inglaterra y empate 3-3 ante España en los amistosos de marzo, y triunfo 3-2 frente a México el sábado en otro juego preparativo.



El miércoles visitará a Estados Unidos, en Orlando, en el último ensayo de cara a la Copa América.



Los resultados han sido bombonas de oxígeno para una 'Seleção' que, antes de su llegada, arrastraba tres derrotas seguidas y que está al borde de la repesca en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026.



"Tiene un ojo único para que los talentos se junten y jueguen bien juntos. Vamos a ver si recuperamos el brillo", dijo recientemente el exlateral Filipe Luís, a quien dirigió en el Flamengo de Rio de Janeiro, al portal Globo Esporte.



Poco rodaje

Abogando por un equipo "equilibrado" que vuelva a atraer la atención de los brasileños, Dorival ha apostado por reconstruir a Brasil con el objetivo máximo de ganar el hexacampeonato mundial.



"Disputaremos un torneo difícil. Para mí, es una preparación para una competición más fuerte. No tengo dudas de que vamos a hacer de todo para estar en el juego final", dijo al revelar la lista definitiva para la Copa América, en mayo.



Quince de los 26 convocados no estuvieron en la Copa del Mundo de Catar-2022 y trece han disputado cinco o menos partidos internacionales. No llamó al capitán Casemiro ni a centrodelanteros fogueados como Gabriel Jesus y Richarlison.



Apostó por varios jóvenes de buen presente en Europa, pero de escaso rodaje con la 'Canarinha': los defensas Yan Couto y Lucas Beraldo, el volante Joao Gomes y el atacante Savinho.



Y el delantero Endrick, con goles en los tres últimos juegos, se presenta como la piedra preciosa de la nueva camada.



"Es realmente un momento de transición para nosotros", dijo el portero Alisson, de 31 años, uno de los líderes del plantel. "Es una plantilla joven y de calidad, depende de nosotros".