Brasil anuncia el envío de un hospital de campaña a Venezuela tras terremotos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este jueves por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y anunció el envío de un hospital de campaña a ese país para atender a las víctimas de los terremotos que dejan al menos 188 muertos.

Los potentes sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, derrumbaron decenas de edificios, causaron cortes eléctricos y pánico en Venezuela.

La ayuda de Brasil al vecino país también incluye 36 bomberos y varios técnicos en rescates y comunicaciones. Será enviada en dos vuelos el viernes y el sábado, detalló Lula en la red social X.

Los terremotos se sintieron la noche del miércoles en la región norte de Brasil, especialmente en las ciudades de Belém y Manaus, a unos 2.000 kilómetros de Caracas. Sin embargo, no causaron daños ni víctimas del lado brasileño de la frontera, según el Servicio Geológico Brasileño (SGB).

México, Colombia y Estados Unidos, entre otros países de la región, ya han anunciado envíos de ayuda a Venezuela, que atiende a más de 1.500 heridos y busca entre los escombros a desaparecidos.