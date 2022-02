Bombardeos rusos en Ucrania destruyeron el avión más grande del mundo

El bombardeo de Rusia este domingo al aeropuerto de Gostomel, en Ucrania, destruyó finalmente al Antónov An-225, el avión de carga más grande del mundo.



Construido en 1988 por la empresa Antónov durante el reinado de la Unión Soviética, el An-225 Mriya (“sueño”) era único en su especie por su peso récord de 640 toneladas (al despegue), 84 metros de longitud y una altura de 18 metros, que hacían necesario el impulso de seis turbinas y 32 ruedas en el tren de aterrizaje.

Tras días de preocupación luego del primer ataque ruso a la terminal, cerca de Kiev, donde la aeronave permanecía estacionada, esta mañana se confirmó que un segundo ataque finalmente la destruyó.

La noticia fue transmitida con pesar por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8