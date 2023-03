Bolsonaro vuelve a Brasil por primera vez tras perder elecciones ante Lula

Brasilia, Brasil | Tres meses después de haber partido a Estados Unidos tras perder por poco la reelección, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro regresó este jueves a Brasil como figura opositora susceptible de desafiar al gobierno del izquierdista Lula da Silva.



Su vuelo aterrizó procedente de Orlando (Florida) antes de las 7H00 locales (10H00 GMT) en el aeropuerto de Brasilia, constató la AFP. Imágenes de CNN Brasil mostraron al exmandatario saliendo en auto, con una importante escolta policial.



Bolsonaro no pasó por el interior del terminal donde lo esperaban unos 200 seguidores, muchos de ellos portando la bandera de Brasil y cantando "¡El capitán volvió!".



"Hemos estado esperando este momento durante mucho tiempo, desde el 1 de enero", dijo a AFP Eva Melgaço, una empleada de un salón de belleza, de 46 años.



Bolsonaro, de 68 años, viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva, a quien nunca felicitó por su victoria, que consideró "injusta".



Esta semana, anticipó que pretende "recorrer Brasil, hacer política" y "mantener en pie la bandera del conservadurismo".



El expresidente afirmó no obstante que "no va a liderar ninguna oposición", en declaraciones el miércoles a CNN Brasil en el aeropuerto de Orlando.



El ultraderechista anunció públicamente su regreso la semana pasada y su Partido Liberal (PL) dio gran publicidad en redes sociales, aunque oficialmente no ha organizado un evento de bienvenida.



Aliados del expresidente, como el diputado del PL Gustavo Gayer, llamaron a sus simpatizantes a mostrarle un "sólido apoyo" en el aeropuerto.



Las autoridades anunciaron el refuerzo del dispositivo de seguridad en el terminal aéreo y llamaron a los seguidores a abstenerse de manifestaciones durante la llegada.



Informaron además que se prevé la llegada de autobuses de bolsonaristas a la capital.



Los accesos a la Explanada de los Ministerios, escenario del asalto al poder del 8 de enero por parte de simpatizantes del expresidente, "serán cerrados en un plazo cortísimo" de ser necesario, según Sandro Avelar, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.



"Desafío" para Lula