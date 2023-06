Bolsonaro encara juicio que puede dejarlo inelegible durante ocho años

22 de junio de 2023, 5:36 AM

Brasilia, Brasil | El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encara el jueves un juicio que puede dejarlo inelegible e impedirle presentarse a las elecciones de 2026, solo seis meses después de dejar el poder.



El Tribunal Superior Electoral (TSE) juzgará al ultraderechista por ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica en Brasil durante una reunión con embajadores en julio de 2022, antes de las presidenciales en las que fue derrotado por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.



Los siete magistrados de la corte presentarán, uno a uno, sus votos en una sesión plenaria prevista a las 9H00 locales (12H00 GMT) en Brasilia, aunque el escenario más probable es que el juicio no finalice el mismo día.



Bolsonaro, que defiende su inocencia, seguirá la sesión a distancia, desde Porto Alegre, sur de Brasil, adonde viajará para reuniones políticas, informó su asesoría de prensa a la AFP.



- "Abuso de poder"

En su discurso ante los diplomáticos en la residencia presidencial de la Alvorada, Bolsonaro aseguró sin pruebas que buscaba "corregir fallas" del sistema de urnas electrónicas vigente con la "participación de las Fuerzas Armadas".



El excapitán aseguró que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra.



Ese argumento atizó posteriormente a parte de sus seguidores radicalizados, que el 8 de enero de 2023, días después de la toma de posesión de Lula, invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.



La fiscalía pidió que el exmandatario (2019-2022) sea declarado "inelegible" debido a "abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación".



"No hubo ninguna crítica, ni un ataque al sistema electoral. Hice una presentación sobre cómo funcionaban las elecciones en Brasil", sostuvo el expresidente el miércoles ante la prensa.



Sin embargo, se da casi por descontado que Bolsonaro, de 68 años, será condenado, dijeron a la AFP dos fuentes judiciales que han seguido el trámite.



"La duda es cuántos votos en contra tendrá", aclaró una de ellas.



Si no se completan los votos este jueves, están previstas otras dos sesiones plenarias más, el 27 y 29 de junio.



Tampoco se descarta un aplazamiento del proceso.



"Continuar vivos"