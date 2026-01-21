Boicot al Mundial 2026 por Groenlandia: ¿cuán realista es la discusión en Europa?

Donald Trump ha convertido al Mundial 2026 -a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México- en una prioridad absoluta. El presidente estadounidense encabeza un grupo de trabajo creado especialmente para el evento deportivo, disfrutando del trofeo dorado que le regaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Trump también espera ser el centro de atención en uno de los escenarios más importantes del mundo. Por lo tanto, un boicot al prestigioso evento en respuesta a la política exterior estadounidense y las amenazas contra Europa comienza a ser discutida como posible respuesta. Pero ¿cuán probable es que un boicot a la Copa del Mundo realmente se produzca?

La federación declina comentar

El debate de si los europeos deberían participar en una competición en un país que ataca indirectamente, y posiblemente pronto directamente, a Europa está "justificado", en opinión de Oke Göttlich, miembro de la junta directiva de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). La postura del también presidente del club FC St. Pauli seguramente no refleja la opinión mayoritaria dentro de la federación, pero sí alimenta la discusión sobre un posible boicot, que cobra impulso en redes y otros foros sociales de Europa, a casi seis meses del inicio del torneo.

Si bien la DFB declinó hacer comentarios al respecto, contactada por la agencia deportiva alemana SID, los políticos están trabajando intensamente para encontrar la respuesta adecuada a las amenazas de Trump sobre Groenlandia y ya no rehúyen el tema de un posible boicot a la Copa del Mundo.

Voces a favor del boicot

Si el presidente estadounidense, a quien la FIFA recientemente honró con un ficticio "premio de la paz", cumple su promesa, es "difícilmente concebible que los países europeos participen en el mundial", declaró el experto en política exterior de la CDU, Roderich Kiesewetter, al periódico Augsburger Allgemeine. Jürgen Hardt, portavoz de política exterior del grupo parlamentario de la CDU, había sugerido previamente boicotear el torneo como "último recurso" para "hacer entrar en razón a Trump".

Europa, añadió el economista Lucas Guttenberg, no debe desperdiciar esta "enorme influencia cultural". "Un boicot golpearía a Trump donde más le duele: en su vanidad", declaró al medio financiero Handelsblatt. En caso de que Trump anexione Groenlandia, el 47% de los alemanes, según una encuesta reciente de Insa publicada por Bild, estaría a favor de un boicot al Mundial.

Aún no se ha alcanzado una postura común y el gobierno alemán se muestra reticente. Las decisiones sobre la participación o el boicot recaerían exclusivamente en las federaciones deportivas pertinentes, no en los políticos, según declaró a SID la ministra de Estado para el Deporte, Christiane Schenderlein. La socialdemócrata Aydan Özoguz, presidenta del Comité de Deportes en el Bundestag, cree que será difícil "disfrutar pacíficamente de los partidos de fútbol mientras exista la posibilidad de chantaje de Estados Unidos contra Europa". Sin embargo, también hizo hincapié en la "autonomía del deporte".

Preocupación por los derechos humanos

Además de la situación de la política exterior, no solo los activistas de derechos humanos, sino también la situación política interna en Estados Unidos observan con preocupación, ya sea la polarización política, las estrictas leyes de inmigración o, más recientemente, la muerte de la activista Renee Good por disparos de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense.

Las acciones de Trump, en particular, contradicen "valores fundamentales del deporte como la transparencia, el respeto, la no discriminación y la seguridad para todos", declaró a SID la política del Los Verdes, Tina Winklmann, miembro del comité deportivo del Bundestag.

Boicot en la cancha y en las tribunas

Por lo pronto, parece improbable que la selección alemana, dirigida por Julian Nagelsmann, y otras grandes potencias europeas se retiren del Mundial. Sin embargo, es posible un boicot político al torneo. Además, los aficionados también podrían mantenerse alejados del Mundial, especialmente porque su seguridad "no está garantizada bajo la administración Trump", como enfatizó el político Boris Mijatovic, también de Los Verdes.

Los llamamientos a utilizar el Mundial como instrumento de presión son cada vez más fuertes en otros países europeos. En la Cámara de los Comunes británica, diputados de varios partidos unieron fuerzas recientemente para exigir que la FIFA excluya a la selección estadounidense del Mundial. Sin embargo, es probable que esto siga siendo una petición simbólica, como otras propuestas que circulan actualmente.