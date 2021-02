Boeing pide inmovilización de 128 aviones 777 tras incidente en Colorado

Boeing solicitó la inmovilización en tierra de 128 de sus aviones de pasajeros 777 en todo el mundo el domingo, después de que en la víspera uno de esos aparatos de la aerolínea United Airlines sufriera una falla en el motor, en Colorado.



La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó el domingo inspecciones adicionales en algunos aviones de pasajeros del modelo Boeing 777, por lo que United Airlines, las dos principales aerolíneas japonesas, JAL y ANA, y la surcoreana Korean Air dejaron en tierra sus aviones dotados con un motor similar al que presentó problemas.



La Oficina nacional de transportes y de seguridad de Estados Unidos también está investigando el incidente, en el que no se registraron heridos.



"Mientras prosigue la investigación, recomendamos suspender las operaciones de los 69 aviones 777 en servicio y de los 59 aviones de reserva equipados con motores Pratt & Whitney 4000-112", declaró Boeing en un comunicado.



United Airlines declaró que había sacado de servicio voluntariamente veinticuatro Boeing 777 y que esperaba que la medida "tan solo causara molestias en una pequeña cantidad de clientes".



Japan Airlines (JAL) y All Nippon Airways (ANA) anunciaron que dejaron en tierra, respectivamente, 13 y 19 aviones con motores PW4000, pero no anularon ningún vuelo porque sustituyeron esos aparatos por otros.



El Ministerio japonés de Transportes indicó que había ordenado inspecciones más estrictas después de que un avión JAL 777 que cubría ruta de Tokio a Naha, en la isla de Okinawa, sufriera problemas con "un motor de la misma familia" en diciembre.



Por su parte, Korean Air dejó en tierra a sus seis Boeing 777 equipados con motores PW4000 actualmente en servicio.



En un comunicado publicado en Twitter, Steve Dickson, administrador de la FAA, explicó que tras haber consultado con su equipo de expertos en seguridad aérea, les ordenó que emitieran "una directiva de aeronavegabilidad de emergencia que requerirá inspecciones inmediatas o intensificadas de los aviones Boeing 777 equipados con ciertos motores Pratt & Whitney PW4000".

​Duro golpe tras los problemas del 737 MAX

Un Boeing 777-220 de la compañía United Airlines, que acababa de despegar el sábado de Denver (Colorado) en dirección a Honolulu (Hawái) con 231 pasajeros y 10 tripulantes, tuvo que regresar después de que su reactor derecho se incendiara.



Los residentes del suburbio de Broomfield, en Denver, encontraron grandes piezas del avión esparcidas por su comunidad, incluida una pieza circular gigante de metal que aterrizó en el patio de un vecino.



No hubo heridos en el avión ni en tierra, informaron las autoridades.



El fabricante de aviones estadounidense tuvo graves problemas en los últimos años con otro de sus modelos, el 737 MAX. El avión tuvo que dejar de ser utilizado en marzo de 2019 tras dos accidentes que dejaron 346 muertos, el de Lion Air en Indonesia en octubre de 2018 (189 fallecidos) y el de Ethiopian Airlines, en marzo de 2019, en Etiopía (157 muertos).



Al cabo de más de 20 meses, y después de que se modificara el programa de comando de vuelos y se pusieran en marcha nuevos protocolos en la formación de los pilotos, se autorizó la reanudación de los vuelos del aparato, a partir de diciembre de 2020.