Bocadillos, insultos y una maqueta: las postales que deja el juicio por la muerte de Maradona

San Isidro, Argentina | Bocadillos dulces y salados, peleas a gritos, una maqueta itinerante y muchas lágrimas son algunas de las postales que deja el juicio por la muerte de Diego Maradona, que cumple su tercer mes y entra en la recta final.

El proceso, que evalúa la responsabilidad del equipo médico en la muerte del exfutbolista en 2020, comenzó el 14 de abril en San Isidro, al norte de Buenos Aires, y debía concluir en julio.

Sin embargo, tras cerca de 70 declaraciones de testigos e imputados y más de 25 audiencias, el debate sigue sin una fecha de cierre y se extenderá, al menos, durante agosto.

Lo que sí ha dejado son escenas y anécdotas que retratan el ambiente en la sala, fría y hostil, donde los acusados, los abogados y las hijas del astro se reúnen dos veces por semana desde hace tres meses.

Siete profesionales de la salud que atendieron a Maradona durante su internación domiciliaria están acusados de homicidio con dolo eventual; es decir, de haber sabido que su presunta negligencia podía ocasionar la muerte. El ídolo del fútbol falleció de un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020.

A continuación, algunas de las postales de un juicio tan agitado como la vida del "Diez".

Video de la autopsia

El médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, adoptó una estrategia poco habitual para un imputado: asistir a todas las audiencias e intervenir cada vez que considera que alguna afirmación lo compromete. Ya suma nueve intervenciones en las que reproduce audios, exhibe artículos científicos y señala contradicciones.

En una de ellas tuvo que ayudar a su abogado, Francisco Oneto, a conectar un cable HDMI al televisor del tribunal para proyectar un video de la autopsia de Maradona.

—Mové este cable —le indicó en voz baja.

Lo lograron, pero el video se proyectó frente a Gianinna Maradona, hija del "Diez", quien, afectada por las imágenes, se levantó, lo insultó a los gritos y salió de la sala.

Su abogado, Fernando Burlando, fue tras ella y la audiencia se suspendió. Luque sostuvo que no había advertido que Gianinna estaba presente; la familia aseguró que no le creyó.

Peleas de "nenes"

El juez Alberto Gaig, quien preside el tribunal junto con Pablo Rolón y Alberto Ortolani, lleva tres meses actuando como árbitro en una sala donde las discusiones son frecuentes.

—Es imposible pararlos como nenes todo el tiempo; no se puede trabajar así —llegó a decir Gaig tras una acalorada discusión entre los abogados.

La rivalidad entre Burlando y Oneto se hace evidente cada semana. Se sientan a pocos metros y no ocultan su enemistad: Burlando habla con parsimonia; Oneto interrumpe con rapidez y eleva la voz.

En una ocasión, Burlando lo mandó "al colegio primario", mientras que Oneto, conocido por haber sido abogado del presidente argentino Javier Milei en algunas causas, le respondió que "agarre un diccionario".

Incluso una audiencia debió suspenderse por una discusión entre ambos, que continuó fuera de la sala. Rodeados de abogados, policías y periodistas, se gritaron insultos como "payaso de mierda" y "sos un gil".

Los bocadillos de la defensa

Una fría mañana de junio, un abogado defensor llegó a la sala con una bolsa de arpillera cargada de alfajores de chocolate y dulce de leche, un dulce típico argentino, y los repartió entre los presentes.

Un mes antes, otro defensor había llevado chipás, panecillos paraguayos de queso, en pequeñas cajas rosadas del emprendimiento pastelero de su esposa.

Más de un abogado de ambas partes quedó satisfecho con el tentempié y pidió el Instagram de la marca para hacer nuevos pedidos.

La maqueta

Un objeto inesperado se convirtió en protagonista del juicio: una maqueta a escala de la casa de Tigre, cerca de San Isidro, donde murió Diego Maradona. Fue elaborada por estudiantes de la Universidad de Belgrano.

Mide aproximadamente dos metros por uno y pesa lo suficiente como para que cuatro personas deban trasladarla desde un cuarto contiguo hasta la sala de audiencias. Se utiliza cada vez que un testigo necesita ubicar espacialmente los distintos ambientes de la vivienda.

Segundo proceso

Sin embargo, la maqueta, los alfajores, los problemas de sonido y las peleas quedan en segundo plano frente al dato de fondo: este juicio no debería estar celebrándose.

El primero, realizado en 2025 con los mismos abogados, querellantes e imputados, fue suspendido después de que se descubriera que una de las juezas, Julieta Makintach, participaba en secreto en la producción de un documental sobre el caso.