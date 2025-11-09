Boca Juniors vence 2-0 a River Plate y asegura su lugar en la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors ganó 2-0 el Superclásico argentino ante River Plate este domingo y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro, disputado en un repleto estadio La Bombonera con más de 50.000 aficionados, contó con la presencia de la cantante inglesa Dua Lipa, quien presenció uno de los partidos más esperados del fútbol sudamericano.

Ezequiel Zeballos abrió el marcador a los 45+1 minutos, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel sentenció el triunfo apenas iniciado el complemento, al 46', desatando la euforia de la hinchada xeneize.

Con este resultado, Boca selló su boleto a la próxima Copa Libertadores, mientras que River Plate quedó comprometido en su lucha por acceder al torneo continental.