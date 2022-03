Blinken considera la retórica nuclear de Putin el "colmo de la irresponsabilidad"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, calificó el miércoles la retórica nuclear "provocadora" de Vladimir Putin como "el colmo de la irresponsabilidad", días después de que el mandatario ruso pusiera en alerta a sus fuerzas estratégicas tras invadir Ucrania.



Esa retórica "es peligrosa, aumenta el riesgo de errores de cálculo y debe evitarse", subrayó el secretario de Estado durante una rueda de prensa.



Mientras tanto, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Estados Unidos pospuso un lanzamiento de prueba de un misil balístico que tenía previsto, para no exacerbar las tensiones.



"En un esfuerzo por demostrar que no tenemos intención de participar en ninguna acción que pueda malinterpretarse o tergiversarse, el secretario de Defensa ha ordenado que se posponga nuestro lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales Minuteman III programado para esta semana", dijo Kirby.



"No tomamos esta decisión a la ligera, sino para demostrar que somos una potencia nuclear responsable", dijo.



"Reconocemos en este momento de tensión cuán crítico es que tanto Estados Unidos como Rusia tengan en cuenta el riesgo de un error de cálculo y tomen medidas para reducir esos riesgos", agregó en rueda de prensa.



Lea también Internacional EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Bielorrusia y sector ruso de defensa La Casa Blanca reveló "restricciones radicales contra Bielorrusia para evitar su importación de bienes tecnológicos en respuesta a su apoyo" a la guerra contra Ucrania.