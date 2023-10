Blinken advierte a Irán que EE. UU. responderá de manera "decisiva" a cualquier ataque

24 de octubre de 2023, 10:55 AM

"Estados Unidos no busca un conflicto con Irán. No queremos que esta guerra se amplíe. Pero si Irán o sus intermediarios atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, no se equivoquen. Defenderemos a nuestra gente, defenderemos nuestra seguridad, de manera rápida y decisiva", dijo Blinken en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU tras reivindicar el derecho de todos los países a defenderse.