Bill y Hillary Clinton testificarán por caso Epstein

El exmandatario estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton testificarán en una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el lunes (02.02.2026) un portavoz del expresidente.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, de mayoría republicana, acusa al exmandatario (1993-2001) y a la exsecretaria de Estado (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona para declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", aseguró Angel Urena en X, en respuesta a un mensaje de miembros republicanos del comité que solicitaban que la pareja testifique debido a los vínculos pasados de Bill Clinton con Epstein.

El representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, estaba impulsando cargos por desacato al Congreso contra los Clinton, cuando los abogados de los Clinton enviaron la noche del lunes un correo electrónico al personal del comité de supervisión, indicando que la pareja aceptaría las demandas de Comer y "comparecerá para prestar declaración en fechas mutuamente acordadas".

Los abogados solicitaron que Comer, republicano de Kentucky, accediera a no continuar con el proceso de desacato.

Negociación de último momento

Sin embargo, Comer dijo que no retiraría los cargos de inmediato, que conllevan la amenaza de una multa sustancial e incluso encarcelamiento si son aprobados por la Cámara de Representantes y procesados ​​con éxito por el Departamento de Justicia.

La negociación de último momento se produjo mientras los líderes republicanos impulsaban la resolución de desacato a través del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, un último obstáculo antes de que llegara al pleno de la Cámara para su votación. Era un momento potencialmente grave para el Congreso, la primera vez que podría declarar a un expresidente en desacato y plantear la amenaza de pena de prisión.

Los Clinton afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue años atrás amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.

Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de conducta delictiva relacionada con Epstein.

Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus "terribles crímenes".

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.



