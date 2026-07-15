Biden publicará sus memorias y asegura que tratamiento contra cáncer va "realmente bien"

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles la próxima publicación de sus memorias sobre su mandato en la Casa Blanca (2021-2025). Además, aseguró que el tratamiento contra el cáncer de próstata que recibe avanza "realmente bien".

En mayo de 2025, apenas cuatro meses después de dejar el cargo como el presidente en ejercicio de mayor edad de Estados Unidos, Biden reveló que fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

Desde entonces, comenzó un tratamiento de radioterapia.

"Desde que dejé la presidencia, mucha gente me ha preguntado: 'Joe, ¿qué has estado haciendo?'. He pasado mucho tiempo con mi familia. Estoy lidiando con un diagnóstico de cáncer, y he estado recibiendo tratamiento, y ha ido realmente bien", expresó el político de 83 años en un video publicado en su cuenta de X.

El exmandatario también agradeció a las personas que le han enviado mensajes de apoyo durante su proceso de recuperación.

Biden explicó que sus próximas memorias, tituladas 'Prométeme, América', abordarán los principales desafíos que enfrentó el país durante su administración.

"Los desafíos que enfrentamos como nación, las decisiones que tomé y por qué las tomé", señaló.

Entre los acontecimientos que repasará en el libro figuran el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por simpatizantes de Donald Trump, la guerra en Ucrania y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

La publicación también explicará las razones por las que decidió buscar la reelección en 2024 y, posteriormente, abandonar la contienda.

"Por qué elegí presentarme a la reelección y por qué elegí dar un paso al costado", indicó Biden.

A pesar de las dudas sobre su estado de salud, Biden decidió competir por un segundo mandato cuando tenía 81 años. Sin embargo, tras su desempeño en el debate contra Donald Trump en junio de 2024 y la creciente presión dentro del Partido Demócrata, anunció su retiro de la campaña.

Posteriormente, Donald Trump derrotó en las elecciones a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, quien asumió la candidatura demócrata.

Trump, que cumplió 80 años en junio, superará el récord de edad de Biden cuando concluya su mandato en enero de 2029.

Las memorias de Biden, tituladas 'Prométeme, América', serán publicadas el 17 de noviembre de 2026, pocas semanas después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

Por su parte, Kamala Harris publicó el año pasado sus propias memorias, tituladas '107 días', en las que relata su breve campaña presidencial tras la salida de Biden de la contienda e incluye críticas al equipo que rodeaba al entonces presidente.