Biden prohíbe al gobierno de EE. UU. usar programas informáticos espía

27 de marzo de 2023, 11:51 AM

Washington, Estados Unidos | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe en todas los departamentos y agencias del gobierno el uso de programas informáticos espía, como el controvertido Pegasus, anunció el lunes la Casa Blanca.



Los programas informáticos espía, también llamados spyware, son herramientas de vigilancia sofisticadas que permiten el acceso remoto a dispositivos electrónicos, en particular teléfonos inteligentes, sin el conocimiento de sus usuarios.



La Casa Blanca dijo que el spyware comercial representa una clara amenaza de inteligencia para Estados Unidos y se ha encontrado en los teléfonos de 50 funcionarios estadounidenses en el extranjero.



Además, señaló que varios gobiernos extranjeros lo han utilizado "para facilitar la represión y permitir abusos contra los derechos humanos".



"El mal uso de estas poderosas herramientas de vigilancia no se ha limitado a los regímenes autoritarios", advirtió el Ejecutivo estadounidense en un comunicado.



"Los gobiernos demócratas también se han enfrentado a revelaciones de que actores dentro de sus sistemas han utilizado spyware comercial dirigido contra sus ciudadanos sin la debida autorización legal, garantías y supervisión", agregó.



La orden ejecutiva de Biden no es una prohibición total del spyware comercial, pero aplica a cualquier programa que se considere un riesgo para la seguridad de Estados Unidos, o que otros gobiernos utilicen para abusos políticos.



Tampoco restringió el spyware desarrollado por las propias agencias gubernamentales de Estados Unidos, como la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional, el principal organismo de inteligencia electrónica.



"Piedra angular"