Biden ordena embargo sobre importación estadounidense de petróleo y gas ruso

El presidente Joe Biden anunció este martes un embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos, para aumentar las sanciones impuestas a Rusia y "asestar otro duro golpe" al presidente Vladimir Putin.



Esta decisión se tomó "en estrecha coordinación" con los aliados de Estados Unidos, precisó. "No contribuiremos a subvencionar la guerra de Putin".



Por el momento, Europa se niega a decretar un embargo sobre estas importaciones rusas, que cubren el 40% de sus necesidades de gas natural y el 30% de petróleo.



Estados Unidos es un exportador neto de energía, es decir que produce más petróleo y gas del que consume, recordó Joe Biden.



"Podemos tomar esta decisión, mientras que otros no pueden", explicó. "Pero trabajamos estrechamente con Europa y nuestros socios para poner en marcha una estrategia a largo plazo para reducir su dependencia de la energía rusa".



"Seguimos unidos en nuestra intención de mantener una presión creciente sobre Putin y su maquinaria de guerra", agregó el jefe de Estado estadounidense.



El petróleo ruso representa solo el 8% de las importaciones estadounidenses y el 4% del consumo de productos derivados del petróleo en Estados Unidos, que no importa gas ruso.



Biden afirmó además que Rusia nunca podrá controlar toda Ucrania.



"Rusia puede seguir avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin", aseguró.



E insistió: "Putin puede ser capaz de tomar una ciudad, pero nunca podrá controlar el país".



