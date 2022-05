Biden llega a Corea del Sur, bajo la sombra de posible prueba nuclear de vecino del norte

Joe Biden llegó este viernes a Corea del Sur, en su primera visita como presidente de Estados Unidos a Asia, donde espera reforzar los vínculos en materia de seguridad con sus aliados regionales, en un contexto de preocupación por un posible ensayo nuclear norcoreano.



Tras aterrizar, Biden tenía previsto dirigirse a una fábrica del gigante tecnológico surcoreano Samsung en Pyeongtaek, donde se reunirá con el nuevo presidente de ese país, Yoon Suk-yeol, proestadounidense.



El demócrata de 79 años, para quien la confrontación con China es la principal preocupación geopolítica de los años por venir, efectúa su primer desplazamiento en la región como presidente. Luego de Corea del Sur, el domingo irá a Japón.



Estados Unidos estima que hay una "real posibilidad" de que Corea del Norte proceda "a un nuevo disparo de misil" o "a una prueba nuclear" durante el viaje.



A pesar del fuerte brote de covid-19 en Corea del Norte, los "preparativos para una prueba nuclear de Pyongyang se han completado y solo se está buscando el momento adecuado", aseguró el legislador surcoreano Ha Tae-keung tras ser informado por la agencia de espionaje de Seúl.



El viernes, el presidente surcoreano recién elegido, Yoon Suk-yeol, declaró a la prensa que el viaje de Biden era una ocasión para convertir en "más fuertes y más inclusivas" las relaciones entre Seúl y Washington.



Horas antes de la llegada de Biden, tuiteó: "Una montaña muestra su camino hacia la cumbre para quienes la buscan. Confío en que la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos que busca defender los valores de la democracia y los derechos humanos solo crecerá en el futuro".



Además de sus conversaciones con los gobernantes de Corea del Sur y Japón, Biden participará en Tokio en una cumbre regional del grupo Quad, que incluye a Australia, India, Japón y Estados Unidos.



Taiwán y Corea del Norte

Estados Unidos quiere "afirmar la imagen de lo que podría ser el mundo si las democracias y las sociedades abiertas del mundo se unieran para dictar las reglas del juego" alrededor del "liderazgo" estadounidense, indicó a periodistas el asesor para la Seguridad Nacional norteamericano, Jake Sullivan, a bordo de Air Force One.



"Creemos que este mensaje será escuchado en Pekín. Pero no es un mensaje negativo y no va dirigido contra ningún país", dijo.



China y Taiwán están sin embargo en las mentes de todos.



A principios de este mes, el director de la CIA, William Burns, dijo que Pekín estaba observando "con atención" la invasión rusa de Ucrania y sacará enseñanzas de "los costos y las consecuencias" de una toma de control por la fuerza de la isla de Taiwán.



La Casa Blanca precisó que en la primera etapa de su gira, Biden visitará a las tropas estadounidenses y surcoreanas, pero no realizará el tradicional viaje presidencial a la frontera fortificada, conocida como DMZ, entre las dos Coreas, dijo la Casa Blanca.



Amenaza de ensayo nuclear

La administración Biden declaró varias veces, en vano, que estaba dispuesta a dialogar con Corea del Norte, a pesar de que el país realizó varias pruebas de misiles desde el inicio del año.



Seúl y Washington esperan que Pyongyang retome de manera inminente sus ensayos nucleares, tras haber llevado a cabo seis entre 2006 y 2017.



Según los servicios de inteligencia estadounidenses, existe una "real posibilidad" de que Corea del Norte busque organizar una "provocación" tras la llegada de Biden a Seúl el viernes, declaró su administración antes de su partida de Washington.



Esto podría significar "nuevos ensayos de misiles, ensayos de misiles de largo alcance o un ensayo nuclear, o dos" antes, durante o tras la gira de Biden en la región, indicó Sullivan.



"Sabemos lo que haremos para responder. Nos hemos comunicado no solo con nuestros aliados, sino también con China", agregó. Aunque negó que un evento de ese tipo sería visto como un revés diplomático para el presidente. "Esto resaltaría uno de los principales mensajes que enviamos durante este viaje, que es que Estados Unidos está presente para sus aliados y socios".



En cualquier caso, Corea del Norte seguirá de muy de cerca el resultado de la reunión entre Yoon y Biden del sábado, señaló por su parte Yang Moo-jin, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos, y añadió que "dependiendo del resultado, Corea del Norte decidirá si acelera o ralentiza" sus programas de armamento.