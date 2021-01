Biden firma orden de retorno a la OMS y al Acuerdo de París

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles una salva de decretos incluyendo una orden para que el país vuelva a estar comprometido con el Acuerdo de París sobre el clima y un documento para anular la decisión de dejar la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Vamos a combatir el cambio climático de una forma que no habíamos intentado hasta ahora", dijo Biden a los periodistas tras firmar los decretos, que incluyen medidas de protección medioambiental, pero también normas para luchar contra la pandemia del COVID-19.



Ante dicha noticia, el presidente Carlos Alvarado indicó en Twitter: "Bienvenido de nuevo el multilateralismo. Gracias Presidente Biden por reincorporar a EE.UU. a la OMS y al Acuerdo de París."

Multilateralism is back! Thanks President @JoeBiden for rejoining @WHO and the Paris Agreement. Let's work together for a better future for all! @POTUS



Bienvenido de nuevo el multilateralismo. Gracias Presidente Biden por reincorporar a EEUU a la OMS y al Acuerdo de París.