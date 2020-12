Biden elige al latino Xavier Becerra como secretario de Salud

Joe Biden planea nombrar al fiscal general de California, Xavier Becerra, como su secretario de Salud y Servicios Humanos, lo que sumaría otro miembro de origen latino al cada vez más diverso gabinete del presidente electo, informaron medios estadounidenses este domingo.



En sus 12 mandatos como representante de Los Ángeles en el Congreso, Becerra fue un destacado defensor de los derechos de los latinos y un enérgico partidario del programa de salud del expresidente Barack Obama, una política que ha sido muy atacada por Donald Trump y el partido republicano.



La cadena NBC, The New York Times y otros medios informaron de los planes de Biden para nombrar a Becerra, citando fuentes anónimas cercanas al presidente electo.



Becerra, de 62 años, fue elegido fiscal general de California en 2016, sucediendo a la vicepresidenta electa Kamala Harris después de que ella entrara en el Senado. Nacido en Sacramento (California) pero con orígenes mexicanos, fue el primer latino en ostentar ese puesto.



Durante su tiempo en el cargo, defendió también el programa de derechos de los inmigrantes DACA frente a la Corte Suprema.



Según el diario The New York Times, la elección de Becerra llega después de que el Caucus Hispano en el Congreso expresara quejas sobre la falta de latinos en el nuevo gobierno.



Biden ya anunció el nombramiento de Alejandro Mayorkas, quien nació en Cuba, como su próximo jefe del Departamento de Seguridad Interior.



De confirmarse también su elección, Becerra tendrá que ponerse a los mandos del Departamento de Salud en plena pandemia de coronavirus, que ya ha matado a más 282.000 personas en Estados Unidos.



El gigante norteamericano sumó el sábado, por tercer día consecutivo, un número récord de casos de covid-19 en 24 horas, alcanzando casi 230.000 nuevos contagios, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Biden ha enfatizado sus esfuerzos por elegir a un gabinete diverso para cuando tome posesión de su cargo el 20 de enero.



Además de Becerra y Mayorkas -que será el primer latino en estar al frente de la Seguridad Interior en caso de que su nombramiento sea confirmado por el Senado-, el presidente electo ya desveló otros cargos inéditos como el de la primera mujer secretaria del Tesoro, Janet Yellen, o la primera mujer que dirigirá la inteligencia nacional, Avril Haines.