Biden dice que autorizó nuevo despliegue de tropas estadounidenses en países bálticos

El presidente estadounidense, Joe Biden, denunció este martes "el comienzo de una invasión rusa de Ucrania", y anunció sanciones financieras contra Rusia y nuevos suministros de armas "defensivas" a Kiev.



Al anunciar que las regiones ucranianas que Rusia ha reconocido como independientes van más allá de las áreas controladas por los separatistas, el presidente ruso Vladimir Putin "está desarrollando justificaciones para ir mucho más lejos", dijo Biden.



"Este es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania", agregó el presidente estadounidense en un discurso a la Nación desde la Casa Blanca.



El mandatario anunció una "primera tanda" de sanciones que cortarán a Rusia de la financiación de Occidente y golpearán a las "élites rusas", así como a las instituciones financieras.



"Estamos implementando sanciones sobre la deuda soberana de Rusia. Esto significa que cortamos al gobierno ruso de la financiación occidental", declaró.



"He autorizado nuevos despliegues de fuerzas estadounidenses y equipamiento, ya posicionados en Europa, para reforzar a nuestros aliados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania", añadió el presidente, pero recordó que Estados Unidos no pierde la esperanza de hallar una salida diplomática.



"No cabe duda alguna de que Rusia es el agresor, por lo que somos conscientes de los desafíos que enfrentamos", dijo. "Sin embargo, todavía se está a tiempo de evitar el peor de los escenarios que causará un enorme sufrimiento a millones de personas".



"Juzgaremos a Rusia por sus actos, no por sus palabras. Y haga lo que haga Rusia a continuación, estamos preparados para responder con unidad, claridad y convicción. Espero que el canal diplomático permanezca abierto", concluyó Biden, quien este martes se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, para "reiterarle" su apoyo.





