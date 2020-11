Biden: "Creo que vamos a ser los ganadores"

Wilmington, Estados Unidos | El candidato demócrata, Joe Biden, dijo este miércoles que no se declarará vencedor de las elecciones en Estados Unidos pero que cree que cuando termine el conteo será el ganador.



"Cuando finalice el conteo, creo que vamos a ser los ganadores", dijo en una breve declaración leída desde Wilmington, en Delaware, a medida que baja la incertidumbre sobre el conteo de las elecciones después de que dos estados claves en la contienda, Michigan y Wisconsin, fueran atribuidos a los demócratas, según los medios estadounidenses.



Todavía están en suspenso los resultados de cinco estados, incluyendo Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, pero Biden indicó: "Está claro que hemos ganado suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales".



El candidato demócrata suma 264 electores de los 270 necesarios para ser presidente de Estados Unidos, frente a 214 de Trump.



Sin embargo, ante la estrategia de la campaña del presidente republicano de objetar los conteos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania y de recurrir a demandas en la justicia para detener el proceso, Biden afirmó que "todos los votos tienen que ser contados".



"Nosotros, el pueblo, no vamos a ser silenciados. Nosotros, el pueblo, no vamos a ser intimidados", afirmó el demócrata.

