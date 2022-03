Biden comió pizza con soldados estadounidenses cerca de frontera con Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó a soldados estadounidenses desplegados en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, habló y hasta comió pizza con ellos y los definió como “la mejor fuerza de combate en la historia del mundo”.



Se trata de la 82 División aerotransportada de las Fuerzas Armadas de EE. UU., una de las unidades de alta disponibilidad del Ejército de Estados Unidos, capaz de desplegarse en cualquier parte del mundo con tan solo 18 horas de anticipación y que actualmente se encuentra desplegada en Polonia para defender a los países socios de la OTAN.

Biden aprovechó para tomarse unos selfies y agradecerles por su labor.

This afternoon, I met with members of the 82nd Airborne Division on the ground in Poland. These folks are serving alongside our Polish Allies to bolster NATO’s frontline defenses. They’re doing incredible work and I’m grateful for their service. pic.twitter.com/mXu50UuRWI