Biden califica de "terrible accidente" derrumbe de puente en Baltimore

El obrero José Campos habla de sus colegas desaparecidos, empleados como él de la empresa Brawner Builders Inc. Francis Scott Key Bridge.



"Muy triste, primeramente Dios, que ellos estén vivos todavía, no sé cómo explicarlo porque me duele mi corazón de lo que está pasando", declaró en español a un fotógrafo de la AFP.



Una persona fue trasladada al hospital en "estado muy grave", informó el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, y otra resultó ilesa.



Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, informó Wallace, sin especificar cuántos serían.



En cualquier caso, "no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho adrede", declaró el comisario de policía de Baltimore, Richard Worley.