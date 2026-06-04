Benfica confirma interés del Real Madrid en fichar a José Mourinho

Lisboa, Portugal | El Benfica confirmó este jueves el interés del Real Madrid por contratar a José Mourinho en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales del club español este domingo.

Según un comunicado de la entidad lisboeta, Pérez comunicó su "firme intención de fichar al entrenador José Mario dos Santos Mourinho Félix si gana las elecciones a la presidencia de su club, previstas para el 7 de junio de 2026".

El documento también señala que la eventual contratación se realizaría mediante el pago de la cláusula de rescisión del técnico portugués, fijada en 15 millones de euros (17,5 millones de dólares).

Florentino Pérez había adelantado el miércoles que Mourinho sería uno de sus primeros fichajes en caso de resultar reelegido presidente del conjunto merengue.

El dirigente ocupa actualmente la presidencia del Real Madrid, cargo que ya desempeñó entre 2000 y 2006 antes de regresar en 2009.

Pérez también anunció que el defensor francés Ibrahima Konaté, quien finaliza contrato con el Liverpool, se incorporaría al club español si obtiene la victoria en los comicios.

Por su parte, su rival electoral, Enrique Riquelme, prometió el miércoles las incorporaciones de Erling Haaland y Rodri, figuras del Manchester City, en caso de convertirse en el nuevo presidente.

Marco Silva aparece como posible sustituto

De acuerdo con la prensa portuguesa, Marco Silva es el principal candidato para reemplazar a Mourinho en el banquillo del Benfica si finalmente se concreta su salida hacia Madrid.

El Fulham confirmó el martes la marcha de Silva, quien dirigió al club inglés durante los últimos cinco años.

El entrenador portugués no trabaja en su país desde su salida del Sporting de Lisboa en 2015.

La posibilidad del regreso de Mourinho al Real Madrid se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña electoral del club español, a pocos días de la votación que definirá a su próximo presidente.