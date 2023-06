Bellingham se rinde a Zidane en su llegada al Real Madrid

"Ya he dicho en muchas entrevistas cuanto admiro a Zidane, el legado que ha dejado en este club", dijo Belligham, asegurando que "no intento ser como él, sólo intento ser yo, pero es como un pequeño homenaje hacia él".



"La camiseta ya es una gran responsabilidad. Es un jugador (Zidane) que me ha encantado, para mí ha sido el mejor, pero yo intento seguir mi camino. Simplemente quiero estar al nivel del número", añadió el centrocampista inglés.